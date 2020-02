Julio Velásquez após derrota com FC Porto: "Quando ganhámos somos Maradona"

O treinador do Vitória de Setúbal, Julio Vélasquez, reage durante o jogo da Primeira Liga de futebol contra o desportivo das Aves, disputado no Estádio do Bonfim, em Setúbal, 14 de dezembro de 2019. RUI MINDERICO/LUSA

Declarações do treinador do V. Setúbal, Julio Velásquez, no final do encontro com o FC Porto, da 19.ª jornada da I Liga, que terminou com uma vitória dos dragões por 4-0

Sobre o jogo: "Não entrámos bem no jogo, não estivemos bem. Estávamos numa situação muito boa, mas hoje não estivemos bem. Para estarmos em condições de ganhar um jogo assim temos que estar a 100 por cento e hoje não estivemos bem em nenhum sentido".

O que disse aos jogadores no fim: "Nunca falo com os jogadores depois do jogo. Se ganham ou se perdem 10-0. Há que levantar a cabeça, estamos a fazer uma época boa e isto são situações que acontecem. Temos que aprender quando as coisas não correm bem".

Sobre a má exibição: "Os treinadores têm que tomar decisões. Quando ganhámos somos Maradona, se perdemos já não é assim. Pretendíamos ter mais superioridade e ter uma base de três. Depois ficar um bocado mais estáveis. Mas isso não aconteceu".