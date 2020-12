Quais os melhores relvados em Portugal? Liga atualiza ranking

Ao longo da época, todos os relvados das competições profissionais serão avaliados jogo a jogo

A Liga Portugal publicou esta quarta-feira a atualização do ranking dos relvados da I Liga e II Liga . #Quase três meses após o arranque da nova época do Futebol Profissional, é possível perceber a evolução da qualidade dos relvados com o decorrer da competição. Assim, comparando os valores obtidos no primeiro jogo em casa de cada Sociedade Desportiva da Liga NOS com os valores da exibição caseira mais recente, o aumento é de 1,68, isto é, muito perto de uma décima por cada estádio.", refereo comunicado.

Numa lista liderado pelos estádios do Portimonense e do Benfica, a Liga assinala o aumento "mais assinalável" do Estádio Comendador Joaquim Almeida Freitas, casa do Moreirense, que, "após uma avaliação de 3,39 na primeira ronda, foi avaliado com 4,16 na sétima jornada da competição."

Olhando apenas para jogos consecutivos, os tapetes com a maior evolução pertencem ao Estádio do Dragão, Estádio de Alvalade e Estádio Cidade de Barcelos, acrescenta a Liga. "O relvado onde atua o FC Porto viu a sua avaliação subir de 4,33 para 5 da terceira para a quinta ronda da competição, ao passo que os tapetes de Sporting CP e Gil Vicente FC registaram um aumento igual entre a sexta e a oitava ronda", pode ler-se

No caso da II Liga, o organismo que gere o futebol profissional destaca as "grandes melhorias registadas" nos relvados do Estádio Pina Manique e do Estádio Municipal Dr. Jorge Sampaio "com o tapete do Casa Pia a registar um aumento superior a um valor (3,33 para 4,39) entre a segunda e a nona jornada. No caso do relvado onde atua o FC Porto B, a melhoria na avaliação foi de 0,89, com os 4,08 obtidos na jornada 9 a superarem largamente a avaliação de 3,19 obtida na segunda ronda."

A Liga recorda que "ao longo da época, todos os relvados das competições profissionais serão avaliados jogo a jogo, pelo Match Center da Liga Portugal, delegados e equipa de arbitragem, destacados para o encontro, tendo em conta três parâmetros essenciais: estrutura (sistema de rega, taxa de infiltração e planimetria), performance (regularidade, compactação e resistência à tração) e manutenção (densidade, grau de infestação, altura de corte, plano de manutenção e aspeto visual."

Classificação dos relvados da I Liga

1 - Portimão Estádio - 4 jogos - 20,00 acumulado - 5,00 média

2 SL Benfica 4 - 20,00 - 5,00

3 Estádio Municipal de Braga - 4 - 19,72 - 4,93

4 Ciade Barcelos - 4 - 19,33 - 4,83

5 Dragão - 4 - 19,14- 4,78

6 José Alvalade - 4 - 18,17 - 4,54

7 D. Afonso Henriques - 4 - 17,92 - 4,48

8 Estádio João Cardoso - 5 - 17,56 - 3,51

9 Estádio Municipal de Famalicão - 4 - 16,00 - 4,00

10 Bessa XXI - 4 - 14,92 - 3,73

11 Joaquim de Almeida Freitas - 4 - 14,89 - 3,72

12 Capital do Móvel - 4 - 14,67 - 3,67

13 Estádio do Jamor - 4 - 14,31 - 3,58

14 Madeira 4 - 13,78 - 3,44

15 Rio Ave FC 3 - 13,33 - 4,44

16 S. Miguel -4 - 13,31 - 3,33

17 Estádio Algarve - 3 - 11,53 - 3,84

18 Marítimo - 4 - 10,89 - 2,72

19 São Luís - 1 - 4,06 - 4,06

Consulte aqui a classificação dos relvados da II Liga