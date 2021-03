PSP emitiu seis autos de contraordenação antes do Braga-V. Guimarães

O Comando Distrital da PSP de Braga emitiu seis autos de notícia por contraordenação, quatro dos quais a adeptos do V. Guimarães e dois a adeptos do Braga.

Em comunicado emitido esta quarta-feira, o Comando Distrital da PSP de Braga descreve a sucessão dos incidentes, indicando que cerca das 19H50 "verificou-se a presença de alguns adeptos em manifestação de apoio" ao V. Guimarães, que iniciava a viagem para Braga, com recurso a bandeiras, cânticos e utilização de pirotecnia. A PSP identificou "três cidadãos e procedido ao registo de quatro autos de notícia por contraordenação (três por presença na via pública em violação às normas vigentes no âmbito do combate à pandemia por covid-19 e um por posse de artigo pirotécnico)".

A nota da PSP indica também que em Braga, "pelas 20h05 na Av. Padre Júlio Fragata, junto ao centro comercial Bragaparque, foi realizada uma ação de apoio ao clube da cidade por parte de algumas dezenas de adeptos com recurso a pirotecnia e corte momentâneo da circulação automóvel, tendo a PSP reposto rapidamente a normalidade e identificado um cidadão ao qual foram levantados dois autos de notícia por contraordenação (um por presença na via pública em violação às normas vigentes no âmbito do combate à pandemia por covid-19 e um por posse de artigo pirotécnico)" e garante que "a segurança do espetáculo desportivo foi garantida, sem que tenha ocorrido qualquer outro incidente."

Neste comunicado, a PSP lembra ainda que "a posse e o manuseamento de artigos pirotécnicos colocam em causa a integridade física de terceiros e do próprio utilizador, estando por isso mesmo tal conduta estatuída legalmente como contraordenação e, nalguns casos, crime".