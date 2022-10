PSP faz uma detenção após confrontos entre adeptos do Sporting e do Braga

Em comunicado, a PSP explica que os confrontos entre adeptos dos dois clubes aconteceram junto à sede da claque sportinguista 'Juve Leo', em Braga, e detalha a detenção

A Polícia de Segurança Pública (PSP) anunciou este domingo a detenção de uma pessoa por posse de cocaína e dinheiro de proveniência ilícita, após confrontos entre adeptos do Sporting e do Braga, na cidade minhota.

"No decurso da intervenção policial, para por cobro à mesma, procederam à detenção de um cidadão por posse de cocaína suficiente para cerca de 26 doses, que lhe foram apreendidas, bem como a quantia de 580 euros em dinheiro, por suspeita de ser de proveniência ilícita", refere a nota.

No sábado, o Sporting sofreu a quarta derrota na Liga Bwin, ao ser batido fora pelo Arouca, por 1-0, em jogo da 11.ª jornada.

O Sporting, que vinha de três triunfos consecutivos no campeonato, segue, de forma provisória, na quarta posição, com 19 pontos, a 12 do líder Benfica, a quatro do FC Porto, segundo classificado, e a três do Braga, terceiro, que este domingo visita o Gil Vicente.