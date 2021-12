Proposta para repetição do Belenenses-Benfica chumbada em AG extraordinária

Belenenses entrou em campo com nove jogadores frente ao Benfica

Clubes aprovaram, por outro lado, a proposta de alteração do regulamento: nenhum jogo pode começar se uma das equipas não tiver pelo menos 13 jogadores disponíveis, um deles guarda-redes.

A Assembleia Geral extraordinária da Liga, que se realiza na manhã desta terça-feira, rejeitou a proposta apresentada para a repetição do encontro entre Belenenses e Benfica, disputado a 17 de novembro e no qual os azuis se apresentaram apenas com nove jogadores, devido a um surto de covid-19.

Segundo apurou O JOGO, a mesma foi rejeitada logo na admissibilidade, tendo recolhido apenas os votos a favor de Belenenses e Sporting. Académica e Braga abstiveram-se. Isto depois de o Benfica se pronunciar contra a proposta apresentada. Os clubes consideraram ainda não ter havido tempo suficiente para discutir e refletir, de uma forma praticamente unânime.

Foi aprovada, por outro lado, a norma que possibilita o adiamento de uma partida sempre que uma das equipas não tenha um número mínimo de 13 jogadores disponíveis, incluindo um guarda-redes. O Belenenses, recorde-se, pretendia que a norma fosse aprovada com retroatividade, ou seja, levando a que seja repetido o jogo com o Benfica.