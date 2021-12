"Proposta do Belenenses suscitou dúvidas sobre a sua legalidade, o que motivou pedido de parecer jurídico"

O presidente da Mesa da Assembleia Geral da Liga de Futebol, Mário Costa (E), e Sónia Carneiro, diretora executiva da Liga de Futebol durante a conferência de imprensa após a assembleia geral extraordinária da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, para debater a governação do organismo liderado por Pedro Proença, apreciar o apoio anunciado para os clubes da II Liga e a entrada em vigor das cinco substituições na I Liga, entre outros pontos da ordem de trabalhos solicitados pelos emblemas profissionais, no auditório da Ordem dos Contabilistas, Porto, 8 de junho de 2020. JOSÉ COELHO/LUSA

Mário Costa, presidente da assembleia geral da LPFP, teceu declarações no final da Assembleia Geral

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) aprovou hoje uma alteração aos regulamentos das competições que prevê que um jogo só se possa realizar quando uma das equipas tiver, pelo menos, 13 jogadores disponíveis, incluindo um guarda-redes.

A medida, que foi hoje ratificada em assembleia geral do organismo, realizada do Porto, através de votação secreta, contando com um voto contra e dois nulos, vem alterar a anterior regulamentação, que previa um mínimo de nove jogadores por equipa, para que os jogos se pudessem realizar.

Esta nova disposição das regras surge na sequência do polémico jogo entre Belenenses SAD e Benfica, da jornada 12, realizado a 27 de novembro, em que a Belenenses, devido a um surto de covid-19, entrou em campo apenas com nove elementos, tendo a partida terminado no início do segundo tempo.

Na sequência desse incidente, a Belenenses SAD interpôs hoje na reunião magna da LPFP uma proposta com o objetivo dar efeitos retroativos à alteração regulamentar aprovada, para que o jogo com as "águias" fosse repetido, mas a maioria dos clubes votaram contra a admissibilidade do documento, fazendo cair a pretensão da sociedade desportiva lisboeta.

"A proposta da Belenenses SAD suscitou dúvidas sobre a sua legalidade, o que motivou a um pedido de um parecer jurídico. Atendendo a essas dúvidas, e sendo esta questão prejudicial à discussão da própria proposta, colocámos a admissibilidade da mesma à consideração dos clubes, que decidiram não admiti-la", explicou Mário Costa, presidente da assembleia geral da LPFP.