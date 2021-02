Projeção do Observatório do Futebol dá Sporting como campeão e Benfica em quarto

Maiores diferenças são apresentadas no fundo da tabela.

Uma previsão do Observatório do Futebol (CIES) para a Liga portuguesa dá o Sporting como campeão e o Benfica no quarto lugar, ficando o FC Porto em segundo com seis pontos de diferença para o terceiro classificado, o Braga.

A projeção do CIES, calculada por um modelo estatístico que tem em consideração remates enquadrados, remates tentados ou concedidos na área, posse de bola, e ainda os passes da equipa e dos adversários no último terço do terreno, traz maiores diferenças para a atual classificação na parte final da tabela, sendo que no que diz respeito à parte cimeira, o resultado é idêntico.

Assim, de acordo com o CIES, Tondela [em último] e Famalicão [penúltimo] seriam despromovidos à II Liga, enquanto o Farense aparece em antepenúltimo.