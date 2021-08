Proença: "Vamos ter todos de nos adaptar ao Cartão do Adepto"

Confrontado com as críticas de vários clubes e fãs ao Cartão do Adepto, o presidente da Liga Portugal admitiu, esta terça-feira, que o documento, exigido a qualquer pessoa que pretenda aceder a determinadas zonas do estádio, prejudica o regresso do público e pediu capacidade de ajuste

Cartão do Adepto: "É uma imposição legal, que a Liga Portugal está a cumprir por normativa imposta pelo próprio governo. Obviamente que todos fizeram as suas contribuições em tempo oportuno. A Liga está, naturalmente, a impor aos seus associados [clubes] um normativo legal. Sabendo, de antemão, os inconvenientes que este cartão tem, vamos ter todos de nos adaptar a este cartão."

Incidentes em Braga: "Não tem mesmo lugar no futebol positivo que queremos, onde as famílias são convidadas a estarem presentes. A Liga Portugal tem feito um esforço muito grande para que o público possa voltar às bancadas, queremos quer o público venha cobrir as bancadas. Aquilo que se passou esta semana é tudo menos aquilo que queremos que aconteça. Temos de fazer do futebol uma festa e é nesse sentido que apelo que o público regresse aos estádios."