Primeira pedra da futura Arena Liga Portugal lançada a 22 de fevereiro

Novo edifício estará situado na freguesia de Ramalde, no Porto

A futura Arena Liga Portugal começará a ver a luz do dia ainda em fevereiro. Para o dia 22 está marcado o lançamento da primeira pedra do edifício, na Rua Padre Diamantino Gomes, freguesia de Ramalde, na cidade do Porto.

"Trata-se de um edifício autossustentável ao serviço do Futebol Profissional e seus parceiros, que reforçará a dinâmica sócio económica da cidade do Porto e do País", reforçou a Liga Portugal, em comunicado.

"A Arena Liga Portugal será ponto de encontro e desenvolvimento de negócios, tanto a nível nacional como internacional, espaço equipado com a mais avançada tecnologia para aprendizagem e coworking, com destaque para incubadora de empresas através da criação de nove salas para receber start ups ligadas ao futebol", anunciou ainda a Liga Portugal.

A cerimónia contará com diversas personalidades da política e do desporto, para além de Pedro Proença, presidente da Liga Portugal, e Rui Moreira, presidente da Câmara Municipal do Porto.