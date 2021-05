Presidente do Arouca já pensa em reforços e deixa certeza sobre o treinador

Armando Evangelista vai acompanhar o clube no regresso ao principal escalão.

Garantido o regresso ao principal escalão do futebol português, o Arouca começa já a pensar na próxima temporada e, desde já, com uma certeza: Armando Evangelista continuará no cargo de treinador.

"A nossa ideia sempre foi que íamos para a I Liga, estivemos pertinho do segundo lugar e ficámos logo focados no play-off", começou por dizer o presidente Carlos Pinho em declarações à Rádio Renascença.

"Temos que aprender com os erros, vamos analisar com calma, sentarmo-nos com o treinador e ver o que vamos fazer com a equipa. O treinador vai continuar, estou muito contente com ele e vamos reforçar-nos com alguns jogadores", vincou.

O Arouca, recorde-se, levou a melhor frente ao Rio Ave no play-off, com dois triunfos: 3-0 em casa e 2-0 em Vila do Conde.