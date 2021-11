Prémio Pulmão do Jogo vai ser atribuído nos jogos da 12.ª jornada da Liga Bwin

Redação com Lusa

O prémio a entregar nos nove encontros da 12.ª jornada insere-se numa campanha conjunta.

A 12.ª jornada da Liga Bwin vai premiar com o galardão Pulmão do Jogo os jogadores com maior número de interações em campo, encontrados através de dados estatísticos, informou hoje a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP).

O prémio a entregar nos nove encontros da 12.ª jornada insere-se numa campanha conjunta da Fundação do Futebol-Liga Portugal, Liga Portuguesa Contra o Cancro e Associação Pulmonale de sensibilização para o rastreio do cancro do pulmão.

A campanha tem por objetivo aproveitar a notoriedade do futebol para sensibilizar de forma massiva para este tipo de cancro, que afeta, maioritariamente, homens com mais de 55 anos, sejam ou não fumadores. Uma patologia cuja taxa de cura aumenta, substancialmente, se diagnosticada em fase inicial.

"O futebol tem obrigação de aproveitar a sua notoriedade para trabalhar e divulgar preocupações de vária natureza, como as da saúde", refere o coordenador da Fundação do Futebol-Liga Portugal, Luís Estrela.

O Pulmão do Jogo é uma analogia para o que Luís Estrela quer que aconteça, através de uma chamada de atenção pelo futebol, recorrendo à máxima "há muitos golos sem baliza", e que passa pela "prática desportiva e acompanhamento médico regular para prevenção".

"O futebol tem alcance social enorme e, sendo uma atividade desportiva, exige esforço ao pulmão. Daí esta campanha conjugar vários agentes. Queremos apelar à prevenção desta patologia, recomendando hábitos de vida saudáveis, cessação do tabagismo e acompanhamento médico regular", reitera o presidente da Liga Portuguesa Contra o Cancro, Vitor Rodrigues.

O responsável aponta que hoje em dia "já há novas tecnologias e terapêuticas para diagnósticos precoces" e a mensagem do organismo vai para "a consciencialização sobre esta patologia que tem de ser antecipada o mais possível".

Os promotores da iniciativa referem ainda que "os jogadores profissionais de futebol, exemplo de vida regrada e saudável, assumem-se como os melhores embaixadores para campanhas deste género, apelando à prevenção que pode valer o golo de uma vida".