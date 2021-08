Preços dos bilhetes para o Marítimo-FC Porto oscilam entre 25 e 40 euros

Compra pode ser feita no Complexo Desportivo de Santo António, na Sede do Almirante Reis e no estádio do Marítimo

Os preços dos bilhetes do jogo Marítimo-FC Porto, referente à terceira jornada da Liga Bwin, oscilam entre os 25 euros (topos norte e sul) e os 40 euros (bancadas nascente e poente) para os adeptos, segundo informação disponibilizada pelo clube da Madeira.

O emblema insular está também a comercializar ingressos para camarotes do recinto madeirense a um preço de 80 euros. Os bilhetes podem ser adquiridos no Complexo Desportivo de Santo António, na Sede do Almirante Reis e no estádio do Marítimo.

A partida, que decorrerá no domingo (18h), só poderá ser assistida presencialmente por adeptos e sócios que apresentem um teste antigénio ou PCR negativos e realizados com 48 ou 72 horas de antecedência do apito inicial, respetivamente.