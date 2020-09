Pré-época: reforços em destaque na goleada do Boavista ao Tondela

Redação com Lusa

Boavista e Tondela defrontaram-se em jogo de preparação.

O Boavista venceu este sábado o Tondela, por 4-1, em jogo de preparação das duas equipas para a I Liga, num ensaio onde axadrezados mostraram melhores argumentos para encarar o arranque do campeonato.

Os reforços Reggie Cannon e Javi García começaram a construir a vantagem dos portuenses, ainda na primeira parte, marcando aos 21 e 38 minutos, respetivamente, tendo Gustavo Sauer (54) e Dulanto (60), dilatado a vantagem na etapa complementar, com Jhon Murillo (25) a assinar o tento de honra dos tondelenses.

O Boavista, que não tinha vencido nos três jogos de preparação prévios, frente a Penafiel, Marítimo e Rio Ave, apresentou-se com um onze com sete reforços, que já mostraram um entrosamento muito interessante.

O Boavista vai arrancar a sua participação no campeonato na Madeira, frente ao Nacional, enquanto o Tondela recebe o Rio Ave, na jornada inaugural da I Liga.

Jogo no Estádio do Bessa, no Porto.

Boavista - Tondela, 4-1.

Ao intervalo: 2-1.

Marcadores:

1-0, Reggie Cannon, 21 minutos.

1-1, Jhon Murillo, 25.

2-1, Javi García, 38.

3-1, Gustavo Sauer,54.

4-1, Dulanto, 60.

Equipas:

- Boavista: Léo Jardim, Reggie Cannon, Chidozie, Dulanto, Ricardo Mangas, Javi García, Nuno Santos, Angel Gomes, Gustavo Sauer, Paulinho e Yusupha.

(Jogaram ainda: Jorge Bengouche, Hamache, Jesus Gomez, Bracali, Show, Reizinho, Zé Augusto, Kalani, Tiago Morais).

Treinador: Vasco Seabra

- Tondela: Babacar Niasse, Tiago Almeida, Yohan Tavares, Ricardo Alves, Filipe Ferreira, Jaquité, Jhon Murillo, João Mendes, Rafael Barbosa, Telmo Arcanjo e Rúben Fonseca.

(Jogaram ainda: Pedro Trigueira, Jota, Pedro Augusto, João Pedro, Strakalj e Jaime Grau).

Treinador: Pako Ayestaran

Árbitro: Hugo Silva.

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Gustavo Sauer (36) e Pedro Augusto (53)