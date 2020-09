Paulo Sérgio, treinador do Portimonense

O Portimonense obteve a primeira vitória da pré-época

O Portimonense obteve a primeira vitória da pré-época - depois da derrota com o Sporting e empate com o Reading -, batendo o Belenenses, por 3-1, com 2-1 ao intervalo. O jogo realizado à porta fechada.

O extremo Anderson esteve em particular destaque ao marcar dois golos. O outro golo foi de Beto. Pelos lisboetas marcou Miguel Cardoso, de grande penalidade.