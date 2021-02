Encerrada a jornada 18 do campeonato, tempo para um balanço e algumas curiosidades.

A liga portuguesa é a segunda com a maior média de expulsões por jogo, por comparação com as principais congéneres europeias.

As 0,22 expulsões por jogo (36 no total) são apenas ultrapassadas pela liga francesa (0,26), estão em linha com a espanhola e são praticamente o dobro (!) da liga alemã (0,11).