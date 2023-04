Portimonense volta às vitórias na Liga Bwin em casa do Estoril

Acabado de entrar em campo, Yago Cariello marcou o único golo do encontro, aos 79 minutos.

O Portimonense retomou este sábado o caminho dos triunfos na Liga Bwin, ao vencer por 1-0 na visita ao Estoril, em jogo da 28.ª jornada da competição.

Acabado de entrar em campo, Yago Cariello marcou o único golo do encontro, aos 79 minutos, terminando com uma série de cinco partidas sem vencer dos algarvios, que, por outro lado, não alcançavam um triunfo fora de casa desde novembro do ano passado, quando bateram o Gil Vicente, em Barcelos, na 12.ª ronda.

O Portimonense mantém-se no 14.º lugar, com 30 pontos, agora com mais cinco do que o Estoril, que segue em 15.º depois de ter averbado a oitava derrota nos últimos 10 jogos no campeonato.