Portimonense soma terceiro empate seguido nos Açores

Ricardinho (E) do Santa Clara disputa a bola com Relvas do Portimonense, durante o jogo da Primeira Liga de Futebol, disputado no Estádio de São Miguel em Ponta Delgada, 21 de fevereiro de 2022. EDUARDO COSTA/LUSA

Santa Clara e Portimonense empatam no encerramento da 23.ª jornada

O jogo que fechou a 23.ª jornada terminou com um empate a um golo. O Santa Clara colocou-se em vantagem por intermédio de Lincoln, perto do intervalo, mas na segunda parte o Portimonense reagiu e aproveitou o desperdício dos locais para matar o jogo. O Portimonense acabou por chegar à igualdade com um grande golo de cabeça de Moufi, somando o terceiro empate consecutivo e todos por 1-1.

Com este resultado, as duas equipas aumentaram a série de jogos sem vencer no campeonato. O Santa Clara não vence há três jogos na I Liga, está em 10.º lugar, com 25 pontos, e o Portimonense vai em nove jogos sem triunfos e é nono, com 28.