Portimonense regressa às vitórias, Gil Vicente soma quinta derrota consecutiva

O Portimonense regressou hoje às vitórias ao triunfar por 2-1 na visita ao Gil Vicente, em jogo da 12.ª jornada da I Liga, com o novo técnico gilista a estrear-se no cargo com uma derrota.

Em Barcelos, o Portimonense adiantou-se no marcador com um golo de Diaby, aos 12 minutos, mas o Gil Vicente empatou aos 27, por Fran Navarro, com a equipa algarvia a chegar ao triunfo aos 78, com um tento de Ricardo Matos.

O Gil Vicente, que teve Carlos Cunha em estreia como novo treinador no lugar de Ivo Vieira, somou a quinta derrota consecutiva no campeonato e está em 15.º lugar, com nove pontos, enquanto o Portimonense regressou aos triunfos e é sétimo, com 19.