Portimonense-FC Porto: adeptos não precisam de teste negativo para entrar no estádio

Capacidade máxima do reduto do clube anfitrião é inferior à que a DGS estipulou para a realização e apresentação deste tipo de comprovativo

Por uma diferença de 39 lugares, os adeptos de Portimonense e FC Porto que pretendam assistir ao jogo no estádio algarvio não necessitam de apresentar um teste negativo à covid-19 à entrada do recinto, dada a lotação abaixo dos 5 mil lugares.

"A Portimonense Futebol SAD informa que (...) devido à lotação do Portimão Estádio ser inferior a 5000 lugares, é dispensada a apresentação do teste negativo à covid-19, em caso do espetador ter a vacinação completa", lê-se em comunicado do clube, cujo recinto tem lugar disponível para um total de 4691 adeptos.

Segundo norma definida pela Direção-Geral de Saúde (DGS) esta quarta-feira, o acesso a eventos desportivos com assistência superior a 5 mil espetadores, realizados ao ar livre, está condicionado à realização de testes de rastreio ao coronavírus.

A SAD do Portimonense indica que os adeptos estão apenas sujeitos a apresentarem um certificado relativo à toma de duas doses da vacina contra a covid-19.

"Mantém-se assim as mesmas condições de acesso, à semelhança de todos os jogos realizados anteriormente no nosso Portimão Estádio. O titular do ingresso terá de apresentar o título de acesso, o cartão de cidadão e um certificado COVID-19 da UE", refere o comunicado publicado pelos responsáveis algarvios.

O jogo entre o Portimonense e o FC Porto, relativo à 13.ª jornada da Liga Bwin está agendado para a próxima sexta-feira. O apito inicial será dado às 21h15.