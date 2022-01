Portimonense e V. Guimarães empatam e continuam com um jejum de triunfos

1-1 foi o resultado do encontro da ronda 18 do campeonato.

Um golo de Anderson, na reta final do encontro, permitiu ao Portimonense empatar 1-1 na receção ao Vitória de Guimarães, em jogo da 18.ª jornada da Liga Bwin.

Um golo de Nélson da Luz, aos 34 minutos, colocou o Vitória de Guimarães, que já não vence há quatro jornadas, em vantagem, mas Anderson, aos 85, restabeleceu a igualdade, embora não evitasse o quarto jogo consecutivo sem ganhar da equipa algarvia.

Com este empate, o Portimonense encerra a ronda no sétimo lugar, com 25 pontos, os mesmos do Estoril, sexto, enquanto os vitorianos são oitavos, com 24.