Portimonense e Boavista empatam e prolongam série de jogos sem vencer

Portimonense e Boavista empataram este sábado, 1-1, no Algarve, em jogo da 22.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, e prolongaram as respetivas sequências de jogos sem vencer.

Em Portimão, foram os algarvios a adiantar-se no marcador, através de Ricardo Matos, aos 18 minutos, com Musa a empatar ainda antes do intervalo, aos 41, para prolongar a série sem vencer de ambas as equipas no campeonato - oito jogos no caso do Portimonense, sete no do Boavista.

O Portimonense soma agora 27 pontos, os mesmos do Estoril, que ainda este sábado recebe o Tondela, enquanto os axadrezados, que ficaram reduzidos a 10 aos 77 minutos, por expulsão de Jackson Poroso, têm 21.