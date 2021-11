Portimonense bate Famalicão e sobe ao quinto lugar da Liga Bwin

Alexandre Penetra (23 minutos), na própria baliza, Carlinhos (39) e Aylton Boa Morte (70) marcaram os golos dos algarvios.

O Portimonense subiu provisoriamente ao quinto lugar da Liga Bwin, ao vencer em casa do Famalicão, por 3-0, em jogo da 12.ª jornada.

Alexandre Penetra (23 minutos), na própria baliza, Carlinhos (39) e Aylton Boa Morte (70) marcaram os golos dos algarvios, que ainda só perderam um encontro como visitantes e que subiram ao quinto lugar, com 20 pontos, os mesmos do Estoril Praia, quarto, e mais um do que o Sporting de Braga, sexto, equipas que têm menos um jogo.

Esta derrota vem interromper a melhor fase da temporada do Famalicão no campeonato, com duas vitórias e um empate nos últimos três jogos, com os minhotos a manterem-se, provisoriamente, no 13.º lugar, com 10 pontos.