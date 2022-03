Ponto vista espanhol sobre o Boavista-FC Porto: "Neste tipo de jogos, é difícil baixar o ritmo cardíaco"

Alberto Bueno com a camisola do Boavista

Alberto Bueno, aavançado espanhol, que vestiu as camisolas de FC Porto e Boavista, concedeu uma entrevista à Radio Marca, estação de rádio espanhola, onde abordou o dérbi da Invicta de domingo, dia 20, marcado para as 20h45 e que encerra a jornada 27 da Liga Bwin

Alberto Bueno passou pelos dragões na época 2015/16, tendo feito dois golos e dado uma assistência em oito jogos. Nas temporadas de 2018/19 e 2019/20, envergou a camisola dos axadrezados, onde somou 36 partidas, seis tentos e sete assistências. Agora, aos 33 anos, atua no terceiro escalão do futebol espanhol, ao serviço do Algeciras.

Características do dérbi: "A nível desportivo, a diferença entre os clubes é notória. Contudo, no que diz respeito à massa adepta, ambas são muito quentes. As pessoas apoiam até ao último momento".

Sobre a qualidade do FC Porto: "Neste tipo de jogos, é difícil baixar o ritmo cardíaco. A intensidade é muito elevada, sente-se o apoio dos adeptos e as forças acabam por se equilibrar. O FC Porto possui individualidades que, pela sua qualidade, podem definir os jogos de um momento para o outro".

Transferência para o Boavista: "Foi encantadora a forma como me receberam no Bessa e rapidamente criei uma relação com os adeptos. O meu primeiro jogo foi frente ao Feirense. Marquei um golo na conversão de um livre e, desde logo, surgiu um vínculo emocional porque a equipa não estava bem e a vitória naquela partida acabou por nos relançar".

A paixão pelo futebol que se sente na cidade do Porto: "É uma cidade que vive muito o futebol. A nível nacional, este desporto é uma paixão. Todos esperam o dia do dérbi. A distância entre os dois estádios é relativamente curta e o ambiente concentra-se nessa mesma zona".

A sua passagem por Portugal: "A nível pessoal, tive uma experiência muito boa. Em termos futebolísticos, joguei no FC Porto, uma das grandes equipas de Portugal e da Europa. Já o Boavista é uma formação mais humilde, que me faz lembrar os tempos em que representei o Rayo Vallecano".

Análise ao futebol e aos jogadores portugueses: "No que concerne à técnica, o nível é alto. Os portugueses têm aspetos semelhantes ao futebol brasileiro, aos jogadores daquele país. Fisicamente, existem muitos jogadores das colónias portuguesas que fazem a diferença".