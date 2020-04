Plano da Liga é terminar campeonato à porta fechada: eis os detalhes

Comissão Permanente de Calendários esteve reunida esta quinta-feira.

Campeonato a recomeçar no fim de maio para poder acabar em julho, cumprindo assim a data limite imposta pela UEFA. É esta a expectativa da Liga de clubes, cuja Comissão Permanente de Calendários esteve esta quinta-feira reunida por videoconferência. Tudo ainda depende da evolução da pandemia e até das autoridades de saúde, mas o plano traçado, apurou O JOGO, incluiu a realização das jornadas que faltam à porta fechada.

Com as equipas paradas, tirando o treino individual que cada jogador faz em casa, a ideia é o regresso aos treinos no início de maio, numa espécie de reinício de época mais curto, e então retomar a prova no final do mês de maio, mas concretamente no último fim de semana.

O campeonato, sempre de acordo com o plano, iria terminar no fim de semana de 18 e 19 de julho, com duas jornadas a meio da semana: a 10 de junho e 1 de julho, duas quartas-feiras que servem como referência.

No que toca à Taça de Portugal, a final entre FC Porto e Benfica poderá ser disputada a 25 ou 26 de julho, encerrando assim a época em Portugal.