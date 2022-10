Pinto da Costa e Rui Costa frente a frente: fazer história ou invertê-la num duelo de gerações

Há algo mais em disputa além da liderança, amanhã: o Benfica nunca esteve dez partidas consecutivas sem bater o FC Porto. Tal como Pinto da Costa, Rui Costa chegou à presidência no decorrer do maior jejum de vitórias diante do rival. O líder dos dragões virou a página e não perde com os encarnados há nove jogos.

Sem jogar nem dar a tática, mas como figuras máximas dos respetivos clubes, Pinto da Costa e Rui Costa vão amanhã defrontar-se pela quarta vez, num clássico FC Porto-Benfica que terá em discussão algo mais do que a liderança.

Entre a mais longa presidência da I Liga e uma das que leva menos tempo, qual choque de gerações, um lado vai torcer pela obtenção de um registo histórico, enquanto o outro quer que os seus homens virem a tendência recente.