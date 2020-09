A Liga Portugal terá uma nova sede, também no Porto, que deverá ficar concluída em 2023. Pinto da Costa falou num "projeto fantástico".

A proposta da construção de um nova sede da Liga foi aprovada nesta quarta-feira na assembleia geral ordinária do organismo, que decorreu no Porto. Pinto da Costa, presidente do FC Porto, parabenizou o presidente Pedro Proença pela "grande coragem" de levar a cabo uma "iniciativa de grande envergadura" como esta.

"Foi apresentado um projeto espetacular que vai ser muito importante não só para a Liga, mas para os clubes, para o futebol e para o público em geral. É uma iniciativa de grande envergadura que demonstra grande coragem no momento atual. Mas é neste momento que se vê a diferença entre as pessoas que se acomodam e que ficam à espera do que vai acontecer e aquelas que lutam para que aconteça o melhor e que o país não pare. Está de parabéns Pedro Proença e toda a sua equipa, é um projeto fantástico, eu até como antigo presidente da Liga responsável por hoje estarmos neste edifício fico muito feliz", atirou o dirigente portista em declarações ao canal oficial da Liga Portugal.

A obra, que arranca em julho de 2021 e prevê-se terminar em 2023, terá um custo de 17 milhões de euros. O JOGO sabe que a maior parte desse custo será suportado por um financiamento bancário.