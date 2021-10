Petit é o segundo treinador da Liga Bwin a sair na temporada

Petit estava ao serviço do Belenenses desde a época 2019/20

O treinador Petit, que foi substituído por Filipe Cândido no comando do Belenenses, é o segundo técnico da Liga Bwin a sair na presente temporada, depois de Daniel Ramos ter deixado o Santa Clara.

Petit estava ao serviço do Belenenses desde a época 2019/20, quando chegou ao clube a meio da temporada para substituir no cargo Pedro Ribeiro.

O clube está atualmente no 17.º e penúltimo lugar da I Liga, com quatro pontos, fruto de quatro empates e quatro derrotas nos oito jogos disputados no campeonato, no qual é o pior ataque, com apenas cinco golos marcados.

Daniel Ramos foi o primeiro treinador da I Liga a deixar o cargo na presente temporada, mas neste caso foi uma proposta dos sauditas do Al Faisaly que levou o técnico a deixar o cargo.

No dia 05 de outubro, já após a oitava jornada, Daniel Ramos, que no campeonato somou quatro derrotas, três empates e uma vitória, justificou a saída com uma ""grande oportunidade" em termos desportivos e financeiros, sendo substituído por Nuno Campos.

O novo treinador dos açorianos já orientou a equipa na Taça de Portugal, mas só vai fazer a sua estreia no campeonato no sábado, na receção ao Famalicão.

O Santa Clara está no 15.º lugar no campeonato, com seis pontos.

Alterações de treinadores na I Liga de futebol 2021/22:

8.ª Santa Clara: Daniel Ramos >> Nuno Campos

8.ª Belenenses: Petit >> Filipe Cândido