Pepe e Tabata suspensos 23 dias e multados pelo Conselho de Disciplina

Decisão anunciada esta terça-feira

O comunicado do Conselho de Disciplina da FPF revela esta terça-feira que Pepe, defesa do FC Porto; e Tabata, avançado do Sporting, foram suspensos 23 dias e multados em 2870 euros na sequência dos incidentes ocorridos no clássico entre dragões e leões, a contar para a Liga Bwin.

Perante este castigo, os dois jogadores estão de fora do clássico desta quinta-feira, a contar para a segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal.

No caso de Pepe, o castigo é passível de recurso para o Tribunal Arbitral do Desporto, através de uma providência cautelar.

Já Tabata, pelo facto de ter confessado, pode recorrer para o Pleno do Conselho de Disciplina, obtendo automaticamente a suspensão do castigo de 23 dias e 2870 euros.

O comunicado refere que nos casos em que houve suspensão preventiva deve ser descontado o tempo já cumprido anteriormente.