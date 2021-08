Pedro Proença sobre o Braga-Sporting: "Não têm mesmo lugar no futebol"

Pedro Proença comentou os incidentes nas bancadas do Estádio Municipal de Braga durante o encontro entre o Braga e o Sporting do passado sábado.

O presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), Pedro Proença, em declarações á margem da inauguração da primeira loja da Liga, em Matosinhos, Pedro Proença comentou os incidentes nas bancadas do Estádio Municipal de Braga durante o encontro entre o Braga e o Sporting do passado sábado.

"Não têm mesmo lugar no futebol que queremos, um futebol positivo, em que as famílias são todas convidadas a estarem presentes. É verdade que a Liga tem feito um esforço muito grande para que o público possa voltar às bancadas, mas queremos que o futebol venha com brilho. Aquilo que se passou esta semana não é o que queremos que aconteça, mas deixamos aqui uma palavra de positividade. Foi muito tempo sem público nos estádios, temos de fazer do futebol uma festa. Um apelo à festa é o que fazemos para que todo o público venha aos estádios", referiu.