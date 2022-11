Pedro Martins exclui Sporting da luta pelo título e atira sobre o Benfica: "Campeonato fora do normal"

Pedro Martins considerou que o Benfica, líder invicto da Liga Bwin, tem "muito mérito" no que está a fazer esta época, salientando que "nesta fase, com tanta sequência de jogos, não é normal o Benfica ter apenas dois pontos perdidos no campeonato"

Pedro Martins, atualmente a treinar o Al Gharafa, do Catar, teceu esta terça-feira elogios ao desempenho do Benfica na presente temporada e excluiu o Sporting da luta pelo título nacional.

"O Benfica está a fazer um campeonato absolutamente extraordinário. Todos os recordes estão a ser ultrapassados. Foi ao mercado de forma muito inteligente, inclusivamente o seu treinador. FC Porto e ao Sporting estão a sentir mais dificuldades, porque o Benfica está a fazer um campeonato fora do normal", afirmou o técnico, durante uma conferência de imprensa com jornalistas portugueses, no centro de treinos do Al Gharafa.

Para esse desempenho, segundo o técnico, tem contribuído muito o médio argentino Enzo Fernández, que dificilmente ficará muito mais tempo no clube da Luz.

"Do que conhecia dele na Argentina, o que tem vindo a fazer não é surpresa. O Benfica vai ter muitas dificuldades em segurar um talento como ele, um jogador com aquela qualidade. Não é só um talento, é um elemento de equipa, altamente rotativo e que todas as equipas gostariam de ter nos seus plantéis", elogiou.

Embora afastado do futebol português desde 2018, quando rumou aos gregos do Olympiacos após uma passagem pelo Vitória de Guimarães, Pedro Martins não se coibiu de analisar a luta pelo título nacional, da qual excluiu o Sporting.

"[O Sporting] Teve saídas de jogadores que não foram colmatadas da melhor forma, está à procura da sua estabilidade. As coisas estão muito difíceis e, nesta altura, parece-me que a luta pelo título será entre FC Porto e Benfica", disse o antigo futebolista de Feirense, Vitória de Guimarães, Sporting, Boavista, entre outros.

Perto de completar um mês ao comando do Al Gharafa, o treinador luso abordou ainda o desempenho da seleção nacional no Mundial'2022, precisamente no Catar, afirmando que "não fica atrás de nenhuma outra seleção": "Temos todas as condições para sermos campeões do mundo".

O antigo treinador de Marítimo, Rio Ave e Vitória de Guimarães destacou ainda o "grande mérito de Cristiano Ronaldo" na projeção internacional do país e da seleção, que faz com que "muitos que não são portugueses apoiem Portugal".

Pedro Martins, de 52 anos, assinou pelo Al Gharafa no final de outubro, mas ainda não fez qualquer partida, uma vez que o campeonato do Catar foi interrompido para a realização do Campeonato do Mundo.

Antes da chegada ao Catar, o técnico esteve quatro temporadas completas ao comando do Olympiacos, tendo conquistado três títulos de campeão grego e uma Taça da Grécia. Ainda iniciou a presente temporada no banco dos atenienses, mas saiu logo após a eliminação na segunda pré-eliminatória da Liga dos Campeões, perante o Maccabi Haifa.