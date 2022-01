Parelha do golo frente a frente: o reencontro de Evanilson e Marcos Paulo

Ponta de lança do FC Porto e extremo do Famalicão chegaram a partilhar quarto na academia do Fluminense. Antigo colega do duo lembra, a O JOGO, que "Eva" até deu nas vistas mais tarde...

O FC Porto-Famalicão deste domingo terá contornos especiais para Evanilson, nos dragões, e Marcos Paulo, nos minhotos. Entre o final de 2019 e o verão de 2020, os dois formaram uma dupla de sucesso no ataque do Fluminense: atuaram em conjunto em 22 partidas e quatro dos dez golos que o agora ponta de lança portista apontou nesse período contaram com assistência do extremo, cedido pelo Atlético de Madrid aos famalicenses no início de 2021/22.

Agora, preparam-se para um frente a frente no relvado do Dragão, que vai transformar os dois amigos em "queridos rivais". "Tinham um belo entendimento. Em campo, o Marcos assistia o Evanilson. Fora dele, sempre foram bons amigos, mas não vai interferir, são ambos profissionais", antevê, a O JOGO, Gabriel Capixaba, extremo que coincidiu com o duo no "Flu".

Evanilson atravessa um excelente momento. O avançado fixou-se nas opções iniciais de Sérgio Conceição e o hat trick ao Belenenses está fresco na memória. A seleção brasileira poderá ser uma questão de tempo, até porque Tite está atento a quem se destaca nas ligas europeias, como é o caso do camisola 30. Marcos Paulo, por sua vez, ainda procura o primeiro golo pelo "Fama". O que não deixa de ser curioso, uma vez que, no Rio de Janeiro, até era o extremo que tinha maior cartel.

"O Marcos era visto como uma joia desde criança. O Evanilson deu-se a conhecer mais tarde, quando começou a marcar muitos golos nos sub-20. Mas o momento atual não surpreende. O Evanilson só precisa de uma chance para marcar", atira Gabriel, que passou pelo Amora.

Quis o destino que fosse em Portugal, país-irmão do Brasil, que a parelha voltaria a encontrar-se, pouco mais de um ano depois da separação, por força da contratação de Evanilson pelo FC Porto. Na academia do Fluminense, os dois chegaram a partilhar quarto. Hoje, a história será diferente, com "Eva" e Marcos Paulo em lados opostos da barricada. No final, aí sim, lá poderá surgir o abraço.