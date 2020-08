Adeptos elegeram o golo de Zé Luís, frente ao Paços de Ferreira, na jornada 12, o melhor da temporada na I Liga. "Agradecer pelo prémio e parabenizar os outros vencedores de prémios. O golo, a partir do momento em que sai do pé do Alex Telles, só tinha que fazer aquilo, preparei bem o remate. Com companheiros como o Alex Telles só temos que estar lá e empurrar para dentro. Fica fácil. (...) Acho que conseguimos alguns objetivos para a época, há uma motivação enorme", afirmou.