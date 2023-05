Para decidir hoje: o título da I Liga, o rei dos goleadores e o quinto lugar

Joga-se este sábado a 34.ª e última jornada da I Liga e há contas importantes em jogo.

Probabilidades a vermelho

Atingindo a última jornada na frente da Liga e com mais dois pontos do que o FC Porto, o Benfica tem as contas e as probabilidades a seu favor. Além do triunfo sobre o Santa Clara, o empate também poderá servir desde que o FC Porto, vencendo o V. Guimarães, não anule a desvantagem de 11 golos - se houver empate aqui então vencerá quem tiver mais golos marcados no total. Caso os dragões ganhem e o Benfica perca então haverá bicampeão.

Benfica é campeão se: vencer na receção ao Santa Clara, último classificado e já despromovido à II Liga; empatar e o FC Porto não anular a diferença de golos que é, ao cabo de 33 jornadas, de 11 a favor do Benfica; perder e o FC Porto não ganhar.

FC Porto é campeão se: ganhar ao V. Guimarães e o Benfica perder com o Santa Clara, na Luz; derrotar o V. Guimarães e o Benfica empatar, anulando a tal desvantagem de 11 golos.

Taremi para dar vantagem aos dragões

Atendendo ao grau de imprevisibilidade no futebol, só hoje será coroado o novo rei dos goleadores da I Liga, depois de Taremi (na foto) ter ascendido ao trono com o póquer obtido na ronda transata, em Famalicão. O iraniano (21) parte com uma vantagem de três golos sobre Gonçalo Ramos (18), mas, em caso de empate entre ambos, seria o avançado do Benfica (2237") a ficar com o galardão, por ter menos minutos na prova do que o atacante do FC Porto (2540"). Seja como for, um dos clubes passará a somar mais um vencedor do que o outro na contabilidade deste século. Pelos dragões ganharam Jackson (três), Hulk, Lisandro, McCarthy e Pena, pelas águias Darwin, Vinicius, Seferovic, Jonas (duas) e Cardozo (dois).

As contas do quinto lugar

O V. Guimarães parte com dois pontos de vantagem sobre o Arouca na corrida pelo quinto lugar e só terá de fazer contas à vida se os arouquenses vencerem em Portimão. Nesse caso, só a vitória no Dragão salvaria os minhotos, porque, com um empate, os dois terminariam com 54 pontos e, se fosse esse o cenário, a equipa treinada por Armando Evangelista venceria no confronto direto: ganhou em Guimarães (0-2) e empatou em casa (2-2).