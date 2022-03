Pako Ayestarán é a 12.ª "chicotada" na Liga Bwin em 2021/22

O espanhol Pako Ayestarán é o 12.º treinador a sair na Liga Bwin de 2021/22, com o técnico a deixar o Tondela após 26 jornadas e quando a equipa ocupa o 16.º e antepenúltimo lugar.

Apesar do bom resultado na primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, perante o Mafra (3-0), da II Liga, a equipa tondelense enfrenta uma realidade distinta no campeonato, no qual não vence há mês e meio, desde a 20.ª ronda.

Um cenário que a deixa na 16.º posição, em lugar de play-off de permanência e apenas com mais um ponto do que Moreirense e quatro do que o Belenenses SAD, emblemas já em zona de descida direta ao segundo escalão.

A saída de Ayestarán, que se encontrava em Tondela desde a última época, é a 12.ª protagonizada por um "grupo" de nove clubes, com alguns a trocarem ao longo desta época mais do que uma vez de treinadores.

Santa Clara e Belenenses não só iniciaram as saídas à oitava jornada, como já apostaram em mais do que uma rescisão, bem como o Moreirense, com as suas "chicotadas" ainda na primeira volta, à 12.ª (João Henriques) e à 16.ª (Lito Vidigal).

Nos açorianos Daniel Ramos deu lugar a Nuno Campos, este ao interino Tiago Sousa, que, por sua vez, cedeu a função a Mário Silva, enquanto no Belenenses Petit saiu após a oitava jornada para entrar Filipe Cândido, e mais tarde, da 15.ª para a 16.ª jornadas, foi o interino, e depois efetivo, Franclim Carvalho a assumir a equipa.

Entre as mudanças de treinador, Petit foi o único que nesta mesma época voltou a assumir uma equipa após a sua saída do Belenenses à oitava jornada, com o ex-futebolista a deixar em outubro os azuis e a assinar em novembro pelo Boavista.

De todas as saídas, a mais mediática foi a de Jorge Jesus, com o treinador que prometera jogar o triplo pelo Benfica a deixar os encarnados na segunda época de uma segunda passagem em que nada ganhou.

O técnico, que tem no currículo três campeonatos pelas águias, saiu após a eliminação da Taça de Portugal em casa do rival FC Porto e antes de novo jogo no final de dezembro no Estádio do Dragão, mas para o campeonato.

- Mudanças de treinador na edição 2021/22 da I Liga:

Jornada Clube Sai Entra

8.ª Santa Clara Daniel Ramos Nuno Campos

8.ª Belenenses SAD Petit Filipe Cândido

11.ª Marítimo Julio Velázquez Vasco Seabra

12.ª Boavista João Pedro Sousa Petit

12.ª Moreirense João Henriques Lito Vidigal

14.ª Paços de Ferreira Jorge Simão César Peixoto

14.ª Santa Clara Nuno Campos Tiago Sousa a)

15.ª Famalicão Ivo Vieira Rui Pedro Silva

15.ª Benfica Jorge Jesus Nélson Veríssimo

15.ª Belenenses SAD Filipe Cândido Franclim Carvalho

16.ª Moreirense Lito Vidigal Ricardo Sá Pinto

18.ª Santa Clara Tiago Sousa a) Mário Silva

26.ª Tondela Pako Ayestarán a definir

a) interino