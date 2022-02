Paços de Ferreira e Portimonense empatam e prolongam séries de jogos sem vencer

Empate 1-1 em jogo da 21.ª jornada disputado no Estádio Capital do Móvel.

Paços de Ferreira e Portimonense prolongaram este sábado as séries sem vencer na I Liga, ao empatarem 1-1 em jogo da 21.ª jornada disputado no Estádio Capital do Móvel.

O Paços de Ferreira, que somou o quinto jogo sem ganhar e o quarto empate seguido, foi o primeiro a marcar, graças a um golo na própria baliza de Lucas Possignolo, aos 15 minutos, mas o Portimonense, que desperdiçou uma grande penalidade por Anderson Oliveira, empatou, aos 90+1, por Welinton Júnior.

Os algarvios quebraram o ciclo de duas derrotas seguidas no campeonato, mas contam sete jogos sem vencer, subindo provisoriamente ao oitavo lugar, com 26 pontos, enquanto os pacenses seguem no 12.º posto, com 21.