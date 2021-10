Paços de Ferreira e Arouca empatam e prolongam jejum de triunfos na Liga Bwin

Redação com Lusa

Paços de Ferreira e Arouca empataram este domnigo 0-0 e prolongaram o jejum de vitórias na I Liga, em jogo da nona jornada da prova, disputado em Paços de Ferreira.

Os pacenses, que jogaram desde os 55 minutos em inferioridade numérica, devido à expulsão de Nuno Santos, não vencem no campeonato há cinco rondas, enquanto o Arouca aumentou para seis o número de jogos seguidos sem triunfar na prova, na qual ainda não se impôs na condição de visitante.

O Paços de Ferreira, que não ganha em casa desde a ronda inaugural (2-0 ao Famalicão), ocupa o nono lugar da I Liga, com 10 pontos, enquanto o Arouca é 16.º classificado, em zona do "play-off" de manutenção, com seis pontos.