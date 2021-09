Paços de Ferreira-Braga acaba empatado

Paços de Ferreira e Sporting de Braga empatam 0-0

Paços de Ferreira e Braga empataram 0-0, em jogo da quinta jornada da Bwin, disputado no Estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira.

O Braga somou o terceiro jogo sem perder e o segundo empate a zero consecutivo, depois da igualdade com o Vitória de Guimarães, e isolou-se provisoriamente no quinto lugar, com oito pontos.

O Paços de Ferreira, que tinha vencido na jornada passada no terreno do Portimonense, por 1-0, somou o sétimo ponto, ocupando o sétimo lugar, em igualdade com o Boavista, que no domingo recebe os algarvios.