Paços de Ferreira bate Gil Vicente e soma segundo triunfo na Liga Bwin

Redação com Lusa

O lanterna-vermelha Paços de Ferreira somou esta terça-feira a segunda vitória na I Liga, ao vencer em casa o Gil Vicente por 2-1, em encontro da 18.ª jornada.

O espanhol Adrián Butzke, aos 34 minutos, e Nuno Lima, aos 58, apontaram os golos do conjunto comandado por César Peixoto, enquanto o também espanhol Fran Navarro faturou para os forasteiros, aos 68, para o seu 12.º tento na prova.

Na classificação, o Paços de Ferreira manteve-se no 18.º e último lugar, somando agora nove pontos, contra 13 do Marítimo, 17.º, enquanto o Gil Vicente, que vinha de duas vitórias, manteve-se com 18 pontos, caindo para o 15.º posto.