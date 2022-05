Os sprinters que venceram a maratona

CAMPEÕES. No tempo de compensação, Pepê e Zaidu correram com as dúvidas, depois de um jogo calculado ao centímetro. Até no golo anulado a Darwin

Sérgio Conceição evitou, na Luz, os riscos que decidira correr em Braga. Baixou linhas, sem abdicar da pressão, e olhou para a baliza de Vlachodimos, mas com ordens para um reposicionamento relâmpago da equipa sempre que ela fugisse. Desse ponto de vista, o jogo do título foi um êxito quase total, ainda que o "quase" tenha sido um golo anulado ao Benfica por dois centímetros (52"), num dos três lances em que Darwin pareceu mesmo demasiada areia para os centrais do FC Porto. Tudo o resto, do ponto de vista defensivo, foi controlo e risco mínimo numa tarde que só exigia um ponto. Faltou a outra metade.

Sem Uribe, Sérgio recorreu a Grujic, adiantou Pepê para a esquerda e devolveu João Mário à lateral-direita. Taremi estacionou nas costas de Evanilson. Mais revolucionário, até pelas baixas de última hora (Everton e Diogo Gonçalves), Veríssimo escolheu o canhoto Gil Dias para a direita e o destro Lázaro para a esquerda, com o fito de secar as zonas interiores, a partir de onde o FC Porto costuma desmontar os jogos. Mas atacou. Desta vez, não houve um Benfica fórmula Champions. A ideia era mesmo castigar a provocação da festa na Luz, ainda que com alguns cuidados à Liverpool, como a tal atenção de Lázaro e Gil Dias a determinados espaços, a colocação de Gonçalo Ramos mais perto dos médios do que de Darwin e um Taarabt menos anárquico.