Com este triunfo, o Santa Clara ocupa o sétimo lugar da prova, com 35 pontos, os mesmos do Vitória de Guimarães, sexto, enquanto o Nacional vê a sua situação cada vez mais complicada, ocupando o último lugar, com 21 pontos, a três do Marítimo, que ocupa o 16.º posto, posição que permite ainda a disputa de um 'play-off' de manutenção com o terceiro classificado da II Liga.