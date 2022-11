Os onzes prováveis de Sporting e V. Guimarães para o duelo deste sábado

O Sporting recebe o V. Guimarães a partir das 20h30 deste sábado, num jogo relativo à 12.ª jornada da Liga Bwin.

Arthur Gomes vem de dois jogos como totalista no Sporting e começa a ganhar pontos na luta pela titularidade no ataque. O jogador brasileiro, contratado ao Estoril, é mesmo forte candidato a um lugar no onze esta noite, na receção dos leões ao V. Guimarães. Isto numa partida que deve marcar o regresso de Pedro Gonçalves ao trio ofensivo, uma vez que Rúben Amorim já tem disponível Morita para juntá-lo a Ugarte no meio-campo.

No último jogo, frente ao Eintracht, Arthur Gomes jogou a partir da esquerda e assinou o único golo dos verdes e brancos, tendo sido um dos melhores e mais perigosos da equipa em todo o encontro. No anterior, com o Arouca, começou como elemento mais adiantado, pelo meio, e pode repetir a posição hoje. Isto, sobretudo se Paulinho não entrar de início. O internacional português tem feito muita falta aos leões em alguns jogos e está disponível. Contudo, dá sinais de não estar ainda fisicamente a cem por cento e esta época não só não disputou dois jogos seguidos a titular, como apenas duas vezes fez os 90 minutos, como sucedeu terça-feira diante do Eintracht.

Também candidatos ao onze são Trincão e Edwards. O primeiro foi utilizado por Amorim em todos os jogos da época e apenas duas vezes foi para o banco. A última aconteceu no mais recente jogo, tendo ontem o treinador dado a entender que o jogador não está a render o que dele se espera (ver página 6). Assim sendo, Edwards pode ter vantagem na corrida à titularidade, ele que trocou o V. Guimarães pelo Sporting em janeiro e até já marcou à ex-equipa.

Matheus Reis fica com o lugar de Nuno Santo

Confirmada a ausência de Nuno Santos, devido à entorse traumática sofrida no tornozelo direito, Matheus Reis deverá ser o eleito para jogar como ala esquerdo diante do V. Guimarães, posição que o jogador ocupou muitas vezes na época passada e menos na atual. Já no jogo com o Eintracht, após a lesão do colega de equipa, foi ele a ocupar esse lugar. No setor defensivo, Amorim não deve mexer no trio de centrais formado por St. Juste, Coates e Gonçalo Inácio. Embora Esgaio tenha sido utilizado em Arouca de início, Porro será o ala direito. No meio-campo, com Morita recuperado, Ugarte terá a seu lado o parceiro com que jogou mais vezes.

Onze provável do Sporting: Adán; St. Juste, Coates e Gonçalo Inácio; Porro, Ugarte, Morita e Matheus Reis; Edwards, Arthur Gomes e Pedro Gonçalves.

Onze provável do V. Guimarães: Bruno Varela; André Amadro, Ibrahima Bamba e Mikel Villanueva; Zé Carlos, Tiago Silva, André André e Afonso Freitas; Mikey Johnston, Anderson e Nelson da Luz.

