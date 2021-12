Os onzes de FC Porto e Benfica para o clássico

Confira os onzes iniciais apresentados por Sérgio Conceição e Nélson Veríssimo para o clássico da ronda 16 do campeonato, com início às 21h00.

Fábio Vieira e Pepê são as novidades no onze do FC Porto para o clássico, isto sem esquecer Diogo Costa, que ocupa o posto na baliza em jogos do campeonato. Relativamente ao encontro da Taça de Portugal, quinta-feira passada, Sérgio Conceição não conta com Díaz, infetado com covid-19, e Evanilson, castigado.

Já Nélson Veríssimo, na estreia, introduz várias novidades. Morato é aposta para a defesa, que não tem o castigado Otamendi, nem Grimaldo, infetado com covid-19. Everton e Gonçalo Ramos também são escolhas iniciais do técnico que rende Jesus até final da época. Na baliza, Vlachodimos, de forma natural, ocupa o posto, depois de Helton Leite ter sido o escolhido no jogo da Taça.

Onze do FC Porto: Diogo Costa; João Mário, Mbemba, Fábio Cardoso e Zaidu; Uribe e Vitinha; Otávio, Fábio Vieira e Pepê; Taremi.

Suplentes: Marchesín, Manafá, Wendell, João Marcelo, Sérgio Oliveira, Bruno Costa, Francisco Conceição, Corona e Toni Martínez.

Onze do Benfica: Vlachodimos; André Almeida, Vertonghen, Morato e Gilberto; Rafa, Weigl, João Mário e Everton; Gonçalo Ramos e Yaremchuk.

Suplentes: Helton, Diogo Gonçalves, Lazaro, Ferro, Meité, Pizzi, Taarabt, Paulo Bernardo e Seferovic.