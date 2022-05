Os horários da última jornada da Liga Bwin

Dos brasileiros a atuar fora do país, quase 19% estão nas três primeiras divisões do futebol em Portugal

Anúncio feito esta segunda-feira pela Liga

A Liga Portugal anunciou esta segunda-feira os horários das partidas da derradeira jornada da Liga Bwin. Com a questão do título decidida, o destaque vai por inteiro para os três jogos que respeitam à luta pela permanência na Liga Bwin. Essas partidas terão lugar a partir das 15h30 do próximo sábado.

No mesmo dia, o FC Porto recebe o Estoril, a partir das 18h00, jogo que servirá para a entrega do troféu de campeão 2021/22 aos dragões

Os horários da 34ª jornada

Sexta-feira, 13 de maio

Paços de Ferreira - Benfica, 20H15 - Sport TV

Sábado, 14 de maio

Arouca - Belenenses, 15H30 - Sport TV

Tondela - Boavista, 15H30 - Sport TV

Moreirense - Vizela, 15H30 - Sport TV

Marítimo - Portimonense, 18H00 - Sport TV

FC Porto - Estoril, 18H00 - Sport TV

Sporting - Santa Clara, 20H30 - Sport TV

Domingo, 15 de maio

Famalicão - Braga, 18H00 - Sport TV

Vitória - Gil Vicente, 20H30 - Sport TV