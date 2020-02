Opinar não ofende e ao domingo muito... mais

OPINIÃO - O JOGO reúne, aos domingos, um conjunto de cronistas com competências reconhecidas e que garante diversidade e espírito crítico.

APITADELAS - A crónica semanal de Jorge Coroado, ainda sobre um dos lances polémicos do clássico FC Porto-Benfica

"Como previsível, porque inserido no ADN dos vociferantes, a derrota do SLB no Dragão motivou um chorrilho de tretas, reclamações e insinuações velhas e relhas, sem qualquer intuito corretivo ou de efetiva melhoria da arbitragem, mas sim o de, perante massa adepta, sacudirem a imagem banal que ali transmitiram".

TEORIA DO CAOS - A crónica de José Manuel Ribeiro, diretor de O JOGO

"As guerras com o Benfica são sujas, desaconselháveis ou até mortais. Mas o calculismo em excesso só diminui cada vez mais o poder do CA e dos árbitros. As nomeações do árbitro Hugo Miguel e do VAR Bruno Esteves para um inédito segundo jogo consecutivo no Estádio da Luz só podem ser entendidas como uma defesa pública e ostensiva da dupla, que fora criticada depois da meia-final da Taça entre Benfica e Famalicão".

DESCALÇO NA CATEDRAL - A crónica semanal de Jacinto Lucas Pires

"Temos de ser seguros no momento de defender e nessa hora tremenda que é o "chuto lá para dentro". Falhámos quantos golos cantados, caramba? Ontem, Vinícius terá falhado mais golos do que em toda a carreira. Caros amigos, aquele golo que Palhinha nos marcou ontem, de cabeça, num canto - não nos podemos esquecer daquilo".

Não Perca Jacinto Lucas Pires Míster Lage, talvez dê jeito um modelo alternativo, não lhe parece? DESCALÇO NA CATEDRAL - Temos de ser seguros no momento de defender e nessa hora tremenda que é o "chuto lá para dentro". Falhámos quantos golos cantados, caramba? Ontem, Vinícius terá falhado mais golos do que em toda a carreira.

RUGIDOS DO LEÃO - A crónica semanal de Samuel Almeida

"O desejo do Benfica já se concretizou. Em Braga o Sporting teve direito ao Jorge, com seis amarelos na primeira parte, em Famalicão deu gosto ver o George, a apitar à inglesa, critério largo e um VAR atento, exceto na cotovelada de Taarabt."

TÁTICA DO PROFESSOR - A crónica semanal de Jesualdo Ferreira

"O FC Porto tem hoje a possibilidade de encurtar ainda mais a distância para o Benfica na luta pelo título e ficar apenas a um ponto se vencer o V. Guimarães. Ou seja, o Benfica perdeu com o Braga e aumentou a responsabilidade para o FC Porto; a equipa de Sérgio Conceição fica assim muito mais sujeita a uma pressão... boa e terão de saber lidar com ela, conscientes da oportunidade que têm de deixar o campeonato ao rubro".