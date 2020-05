Observatório do Futebol diz quem deu mais minutos a jogadores sub-21 na I Liga

Estudo analisou a utilização de sub-21 em 1.292 clubes do primeiro escalão de 93 países

O Famalicão foi a equipa que mais minutos deu a jogadores sub-21 na I Liga de futebol, interrompida em março devido à pandemia da covid-19, enquanto o FC Porto é dos clubes que menos aposta nos jovens.

De acordo com o Observatório do Futebol do Centro Internacional de Estudos do Desporto (CIES), que analisou a utilização de sub-21 em 1.292 clubes do primeiro escalão de 93 países, em Portugal, o Famalicão lidera destacado na altura de colocar em campo jogadores menos experientes.

No total dos minutos disputados esta temporada em jogos do campeonato, o Famalicão teve no relvado jogadores sub-21 em 43% desse tempo, um registo bem mais alto do que o Belenenses SAD, que aparece no segundo lugar, com 20,4%. O pódio é completado pelo Sporting, com 19,5%.

Nesta classificação, o Benfica aparece em oitavo, com 8%, enquanto o FC Porto é penúltimo, com 3,2%, sendo apenas batido pelo Rio Ave, com 0,1%.

A nível geral, a I Liga portuguesa aparece no 63.º lugar, com 11%, numa tabela liderada pelo campeonato da Eslováquia (29%). A Nova Zelândia é a segunda que mais aposta nos jovens, com 28,8%, seguida da Irlanda, também com 28,8%.

Na outra ponta, a Superliga turca e o campeonato da Arábia Saudita preferem os jogadores mais experientes, com os futebolistas sub-21 a terem apenas direito a 3,7% dos minutos disputados.

A nível dos cincos principais campeonatos europeus ("Big-5"), o Lille, de José Fonte, Tiago Djaló, Renato Sanches e Xeka, é o emblema que apresenta o registo mais alto de utilização de sub-21, enquanto Levante, Union Berlim, Crystal Palace e Sheffield United ainda não colocaram qualquer jogador desse escalão em campo.