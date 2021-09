O valor de mercado de Sporting e FC Porto: os dois mais "valiosos" devem começar no banco

Grupo de Sérgio Conceição vale mais 70,9 milhões de euros do que o de Rúben Amorim. Curiosamente, os dois mais "caros" de cada clube não devem ser titulares esta noite em Alvalade

Já se sabe que o que conta são as bolas dentro da baliza, mas se os milhões pesassem, a vantagem neste clássico seria do FC Porto. De acordo com o "Transfermarkt", o plantel ao serviço de Sérgio Conceição vale mais 70,9 milhões de euros do que o de Rúben Amorim.

A diferença acentuou-se no último dia do defeso com a saída de Nuno Mendes que era "apenas" o jogador mais valioso do nosso campeonato, sendo-lhe atribuídos 40 M€ de valor de mercado, ainda que a entrada de Sarabia diretamente para o top-3 (25 M€) tenha minimizado as diferenças.