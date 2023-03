O Famalicão segurou este domingo o oitavo lugar da I Liga, ao vencer por 2-1 no reduto do Boavista, em encontro da 25.ª jornada, disputado no Estádio do Bessa, no Porto.

