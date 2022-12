O Casa Pia subiu esta quarta-feira provisoriamente ao quarto lugar da I Liga, ao vencer em casa do Portimonense, por 2-1, com um golo de Antoine nos descontos do jogo da 14.ª jornada.

