O que muda nos onzes de V. Guimarães e Sporting: confira aqui

Rúben Amorim levou a cabo apenas uma alteração. João Henriques muda duas peças.

O Vitória de Guimarães recebe este sábado o Sporting, a partir das 20h30, e João Henriques efetuou duas alterações no onze inicial dos anfitriões.

Em relação ao duelo com o Gil Vicente, que os vimaranenses venceram por 2-1, há a registar as saídas de Zié Ouattara e de Jacob Maddox para as entradas de Falaye Sacko e de Marcus Edwards.

Do lado leonino, apenas uma mudança: Tiago Tomás, que foi titular na goleada aplicada ao Tondela (4-0), vai para o banco, com Nuno Santos a surgir no trio de ataque, juntamente com Pedro Gonçalves e Sporar.

Confira os onzes iniciais do Vitória de Guimarães-Sporting:

V. Guimarães: Bruno Varela; Sacko, Abdul Mumin, Suliman e Mensah; André André, Mikel e Poha; Edwards, Bruno Duarte e Quaresma.

Sporting: Adán; Neto, Coates e Feddal; Porro, João Mário, Palhinha e Nuno Mendes; Pedro Gonçalves, Sporar e Nuno Santos.