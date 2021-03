O que disseram Sérgio Conceição e Paulo Sérgio no Portimonense-FC Porto

O Conselho de Disciplina da FPF abriu processos disciplinares visando Paulo Sérgio e Sérgio Conceição

O Conselho de Disciplina da FPF decidiu-se pela abertura de processos disciplinares visando Paulo Sérgio e Sérgio Conceição, treinadores de Portimonense e FC Porto, respetivamente, expulsos no decorrer da segunda parte do jogo da 23ª jornada, que decorreu no sábado, em Portimão.

Segundo o mapa de castigos, conhecido esta terça-feira, o treinador portista foi ainda multado em 2040 euros, sendo que o valor da multa para o técnico do Portimonense ficou pelos 408 euros.

O mesmo comunicado revela ainda o teor da troca de palavras dos dois treinadores, que receberam ordem de expulsão. Ora, segundo o relatório do árbitro, Sérgio Conceição saiu da sua área técnica e gritado, em direção ao treinador da equipa do Portimonense: " Toma c..., vai para o c..., vai-te f...". Sobre Paulo Sérgio o comunicado refere que respondeu às palavras que lhe foram dirigidas pelo treinador do equipa FC Porto, tendo gritado: "Vai para o c... tu, vai-te f..., queres alguma coisa, é lá fora".